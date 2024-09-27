  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Стив Керр: «Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса»

Стив Керр считает, что Эндрю Уиггинс принесет большую пользу «Уорриорз».

Канадский форвард пропустил два месяца в сезоне-22/23 и еще одну неделю в минувшем розыгрыше, чтобы ухаживать за отцом, который умер в июле.

«Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса.

Он отлично выглядит с точки зрения физического состояния. Мы разговаривали, настрой у Эндрю очень хороший. Сейчас он успокоился. Он понимает, что последние пару сезонов сложились не лучшим образом в силу определенных причин, но сейчас он нацелен на то, чтобы снова стать тем, кем был пару лет назад», – заявил главный тренер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoЭндрю Уиггинс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Джонатан Куминга должен понять, как разнообразить свою игру, чтобы быть полезным в разных составах»
419 апреля, 13:32
Эндрю Уиггинс вернулся в расположение «Голден Стэйт» и сыграет против «Милуоки» в среду
366 марта, 04:31
Эндрю Уиггинс покинул расположение «Голден Стэйт» по личным обстоятельствам
4729 февраля, 06:12
Стив Керр: «Эндрю Уиггинс почувствовал большое облегчение после дедлайна»
1314 февраля, 20:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Майк Данливи: «Уорриорз» стали лучше по сравнению с прошлым сезоном»
139 минут назад
Майкл Мэлоун: «Мэррэй напоминает команде, что наше чемпионское окно открыто: «Как вы этим воспользуетесь?»
1сегодня, 04:22
Фрэнк Камински вернулся в «Финикс» из Евролиги
5вчера, 21:05
Кендрик Перкинс: «В прошлом сезоне Зайон Уильямсон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса»
4вчера, 20:55
Шакил О′Нил: «Для меня величайший игрок всех времен – Майкл Джордан»
11вчера, 20:45
Шакил О′Нил: «США не выиграют золото на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе»
5вчера, 20:39
Никола Йокич о Расселле Уэстбруке: «У нас были не очень хорошие отношения на площадке»
3вчера, 19:39
Никола Йокич: «Каждый игрок, у которого есть возможность выступить за сборную, должен это сделать»
2вчера, 19:17
Единая лига ВТБ. УНИКС одержал уверенную победу над «Самарой», «Енисей» в гостях обыграл МБА-МАИ
15вчера, 18:53
Деандре Джордан: «Если бы Блэйк Гриффин сейчас был на пике, он бы зарабатывал 500 млн долларов»
8вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роб Пелинка: «Полны оптимизма, что Вандербилт восстановится к старту сезона»
50 минут назад
Генменеджер «Наггетс» Келвин Бут: «У Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. Сейчас где-то на полпути»
59 минут назад
Йовица Арсич: «Сегодня «Енисей» выглядел гораздо лучше, чем в первой игре»
вчера, 21:09
Василий Карасев: «Молодые игроки МБА-МАИ пока не выдерживают напора»
вчера, 20:59
Аарон Гордон о смене игрового номера: «Вся моя семья носила 32-й номер»
вчера, 20:31
Макар Коновалов после поражения от «Енисея»: «Выглядели просто ужасно»
вчера, 20:14
Кеисеи Томинага примет участие в тренировочном лагере «Индианы»
1вчера, 20:08
Дражен Анзулович: «Чтобы противостоять УНИКСу, нужно демонстрировать более высокий уровень игры»
вчера, 19:31
Велимир Перасович: «Трудно выступать без трех ключевых игроков»
вчера, 19:27
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл «Спартак Суботицу»
вчера, 19:05