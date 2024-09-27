Стив Керр: «Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса»

Стив Керр считает, что Эндрю Уиггинс принесет большую пользу «Уорриорз».

Канадский форвард пропустил два месяца в сезоне-22/23 и еще одну неделю в минувшем розыгрыше, чтобы ухаживать за отцом, который умер в июле.

«Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса .

Он отлично выглядит с точки зрения физического состояния. Мы разговаривали, настрой у Эндрю очень хороший. Сейчас он успокоился. Он понимает, что последние пару сезонов сложились не лучшим образом в силу определенных причин, но сейчас он нацелен на то, чтобы снова стать тем, кем был пару лет назад», – заявил главный тренер «воинов».