Стив Керр: «Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса»
Стив Керр считает, что Эндрю Уиггинс принесет большую пользу «Уорриорз».
Канадский форвард пропустил два месяца в сезоне-22/23 и еще одну неделю в минувшем розыгрыше, чтобы ухаживать за отцом, который умер в июле.
«Ожидаю увидеть сильный сезон в исполнении Эндрю Уиггинса.
Он отлично выглядит с точки зрения физического состояния. Мы разговаривали, настрой у Эндрю очень хороший. Сейчас он успокоился. Он понимает, что последние пару сезонов сложились не лучшим образом в силу определенных причин, но сейчас он нацелен на то, чтобы снова стать тем, кем был пару лет назад», – заявил главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости