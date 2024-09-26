Кеисеи Томинага примет участие в тренировочном лагере «Индианы»

Кеисеи Томинага будет готовиться к сезону с «Индианой».

«Пэйсерс» объявили о подписании негарантированного контракта Exhibit 10 с бывшим защитником университета Небраска.

Томинага (23 года, 188 см), один из лучших бомбардиров конференции Big 10, в прошлом сезоне набирал в среднем 15,1 очка за Небраску. Японский защитник не был выбран на драфте-2024.

Также «Индиана » подписала форварда Тайлера Полли (25 лет, 202 см), который провел последние два сезона в Греции.