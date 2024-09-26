Шарунас Ясикявичюс о межсезонье «Фенербахче»: «Я ищу людей, а не баскетболистов. Баскетбол вторичен»

Шарунас Ясикявичюс рассказал о готовности команды.

Турецкий клуб приобрел нескольких игроков, включая Бобана Марьяновича и Уэйда Болдуина .

«Прежде всего, я ищу людей, а не баскетболистов. Баскетбол вторичен. Мы проводим 10 месяцев в раздевалке друг с другом. Самое важное – это взаимодействие. Это командный спорт. Нужно знать, как себя вести, как действовать в тяжелые времена, как помогать одноклубникам.

На бумаге у нас хорошая команда. На самом деле мы даже недооценены. Очень довольны ростером. Но пока что это только имена на майках. Мы еще не команда. Мы не знаем, как друг с другом играть. Не знаем, в какие ситуации хотим попадать.

Хорошие имена. Но в любом клубе на данном этапе это пока что все.

Через месяц-полтора все будут приблизительно знать, что от них требуется. Сейчас все по-другому. Некоторые парни пропустили большую часть предсезонки, там есть сложности. Нужно будет со всем этим разобраться», – заключил главный тренер «Фенербахче ».