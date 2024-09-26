Никола Йович уделил особое внимание игре под кольцом в межсезонье

Никола Йович восстанавливается после травмы.

Ранее 21-летний сербский форвард «Майами » рассказал , что близок к 100%, за исключением окончательного выздоровления одной связки.

«Не могу сказать, что травма голеностопа сильно отбросила меня назад, но она определенно замедлила мой прогресс этим летом.

Больше всего я работал над игрой под кольцом. Когда меня опекают парни меньше габаритами, я должен уверенно их наказывать. Это сильно поможет команде. Это было в фокусе моего внимания, кроме растягивания пространства и ряда других компонентов. Я должен уметь наказывать за размены в защите. Пытаюсь сделать как можно больше, чтобы быть готовым к новому сезону», – заявил Йович .