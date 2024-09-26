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Адриатическая лига. «Студентски центар» примет «Спартак Суботицу»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Черногорский «Студентски центар» примет сербский «Спартак Суботицу»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Партизан Сербия – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Мега Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Задар Хорватия – 1-1, Студентски центар Черногория – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Морнар Бар Черногория – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАдриатическая лига
logoСтудентски центар
Спартак Суботица
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