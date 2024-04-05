Адриатическая лига. «Цибона» – «Цедевита-Олимпия», «Студентски центар» примет «Будучность»

Теги результаты Цибона Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность Студентски центар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Хорватская «Цибона» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», во встрече черногорских команд «Студентски центар» примет «Будучность».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Цедевита Олимпия
Дата проведения
5 апреля, 19.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Студентски центар – Будучность
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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