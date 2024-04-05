Адриатическая лига. «Цибона» – «Цедевита-Олимпия», «Студентски центар» примет «Будучность»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Хорватская «Цибона» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», во встрече черногорских команд «Студентски центар» примет «Будучность».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «Морача»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.