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  • Владе Дивац о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002: «Мне необязательно иметь на руках перстень, чтобы знать, когда я победил»
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Владе Дивац о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002: «Мне необязательно иметь на руках перстень, чтобы знать, когда я победил»

Владе Дивац вспомнил о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002.

«Сакраменто» вел 3-2 в финале Западной конференции, но «Лейкерс» все же победили в семи встречах и вышли в финал плей-офф, который принес им титул.

Противостояние вызвало множество вопросов по судейству. В шестой встрече «озерники» исполнили 40 штрафных, включая 27 в четвертой четверти. 

«Мне необязательно иметь на руках перстень или медаль, чтобы знать, когда я добился победы.

У нас тогда была отличная команда. Считаю, что мы были лучше, чем «Лейкерс». Если бы мы прошли их в той серии, то разгромили бы «Нетс» в финале точно так же, как это сделали они – со счетом 4-0. Я очень гордился той командой «Кингз», – заявил бывший центровой «Сакраменто».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Index
logoЛейкерс
logoБруклин
logoСакраменто
logoНБА
logoВладе Дивац
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