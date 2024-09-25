Владе Дивац о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002: «Мне необязательно иметь на руках перстень, чтобы знать, когда я победил»
Владе Дивац вспомнил о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002.
«Сакраменто» вел 3-2 в финале Западной конференции, но «Лейкерс» все же победили в семи встречах и вышли в финал плей-офф, который принес им титул.
Противостояние вызвало множество вопросов по судейству. В шестой встрече «озерники» исполнили 40 штрафных, включая 27 в четвертой четверти.
«Мне необязательно иметь на руках перстень или медаль, чтобы знать, когда я добился победы.
У нас тогда была отличная команда. Считаю, что мы были лучше, чем «Лейкерс». Если бы мы прошли их в той серии, то разгромили бы «Нетс» в финале точно так же, как это сделали они – со счетом 4-0. Я очень гордился той командой «Кингз», – заявил бывший центровой «Сакраменто».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Index
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