«Торонто» выведет 15-й номер Винса Картера из обращения 15 ноября

Винс Картер станет первым, чей номер будет выведен из обращения в «Торонто».

Торжественная церемония пройдет 2 ноября на матче против «Сакраменто ». Картер провел неполные 7 первых сезонов своей карьеры с «Рэпторс», но попросил обмен в 2004 году. Он вывел команду во второй раунд плей-офф в 2001 году.

Баскетболист заявил, что собирается представлять «Торонто » на церемонии введения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита 12 октября.