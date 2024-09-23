«Торонто» выведет 15-й номер Винса Картера из обращения 15 ноября
Винс Картер станет первым, чей номер будет выведен из обращения в «Торонто».
Торжественная церемония пройдет 2 ноября на матче против «Сакраменто». Картер провел неполные 7 первых сезонов своей карьеры с «Рэпторс», но попросил обмен в 2004 году. Он вывел команду во второй раунд плей-офф в 2001 году.
Баскетболист заявил, что собирается представлять «Торонто» на церемонии введения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита 12 октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TSN
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