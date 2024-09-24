Джавонте Кук присоединится к тренировочному лагерю «Оклахомы»

Джавонте Кук будет готовиться к сезону в тренировочном лагере «Оклахомы».

«Тандер» подпишет с защитником (25 лет, 198 см) негарантированный контракт Exhibit 10. Прошлый сезон Кук провел в составе «Айова Вулвз», в среднем набирая 16,8 очка, делая 5,1 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за матч.