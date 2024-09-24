Джавонте Кук присоединится к тренировочному лагерю «Оклахомы»
Джавонте Кук будет готовиться к сезону в тренировочном лагере «Оклахомы».
«Тандер» подпишет с защитником (25 лет, 198 см) негарантированный контракт Exhibit 10.
Прошлый сезон Кук провел в составе «Айова Вулвз», в среднем набирая 16,8 очка, делая 5,1 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости