Роберт Орри: «Разочарован тем, что «Лейкерс» не сделали никаких ходов в межсезонье»

Роберт Орри оценил межсезонье «Лейкерс».

«Если говорить откровенно, я разочарован тем, что «Лейкерс » не сделали никаких ходов или не подписали еще одного толкового ветерана. Говоря это, я не тыкаю в них пальцем. Иногда парни просто не хотят приезжать в Лос-Анджелес или не хотят платить местные налоги. И все же, даже если они сделали несколько хороших выборов на драфте, когда вы в состоянии провернуть какие-то сделки в НБА, вы должны проворачивать сделки.

Подумайте о том, что сделали «Селтикс», когда приобрели Порзингиса, чтобы подтянуться на самый верх. Что-то подобное пытались сделать «Бакс» в прошлом году с тренером и игроками. Сейчас же, как мне кажется, единственной командой, которая сделала реальные ходы – потому что они знали, что им нужно – была «Оклахома». Там все четко, они работали так, чтобы получить ровно то, что требовалось. Считаю их претендентом... Вы не задавали мне именно этот вопрос, я просто указываю на то, что в этой лиге нужно что-то делать с командой. Если вы не стали чемпионом, то должны оценивать команду с точки зрения того, что вам требуется, чтобы стать лучше», – считает многократный чемпион НБА .