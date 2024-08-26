Алекс Карузо о переходе в «Оклахому»: «Мы с Айзейей Хартенштайном закрываем многие потребности команды для достижения конечного успеха»

Алекс Карузо прокомментировал свою новую команду.

«Успех «Тандер» в прошлом году говорит сам за себя. Первое место на Западе – это большое достижение, учитывая уровень таланта в конференции. Странная ситуация, потому что мы добавили несколько важных компонентов в межсезонье и избавились от ряда молодых парней. Мы с Айзейей Хартенштайном оба феноменальные баскетболисты, которые очень хорошо подходят под состав. Теоретически мы закрываем многие потребности команды для достижения конечного успеха.

Но нужно сосредоточиться на настоящем. Это всегда было ключом к успеху. У меня большие ожидания. Буду рад познакомиться с будущими одноклубниками. тренировал меня в первый год в G-лиге. У нас отличные взаимоотношения. Я знаю, чего от него ожидать, он понимает, как тренировать и мотивировать меня. Одним словом, воодушевлен», – заключил защитник «Оклахомы».