Алекс Карузо о переходе в «Оклахому»: «Мы с Айзейей Хартенштайном закрываем многие потребности команды для достижения конечного успеха»

Теги НБА Оклахома-Сити Алекс Карузо Айзейя Хартенштайн Марк Дэйгнолт Баскетбол

Алекс Карузо прокомментировал свою новую команду.

«Успех «Тандер» в прошлом году говорит сам за себя. Первое место на Западе – это большое достижение, учитывая уровень таланта в конференции. Странная ситуация, потому что мы добавили несколько важных компонентов в межсезонье и избавились от ряда молодых парней. Мы с Айзейей Хартенштайном оба феноменальные баскетболисты, которые очень хорошо подходят под состав. Теоретически мы закрываем многие потребности команды для достижения конечного успеха.

Но нужно сосредоточиться на настоящем. Это всегда было ключом к успеху. У меня большие ожидания. Буду рад познакомиться с будущими одноклубниками. Марк Дэйгнолт тренировал меня в первый год в G-лиге. У нас отличные взаимоотношения. Я знаю, чего от него ожидать, он понимает, как тренировать и мотивировать меня. Одним словом, воодушевлен», – заключил защитник «Оклахомы».

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1 комментарий
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"Мы с Айзейей Хартенштайном оба феноменальные баскетболисты"
интересно Хартенштайн как относится к такой грубой лести
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