Виктор Шестопалов вернулся к комментированию после отстранения в январе этого года

Виктор Шестопалов отработал на матче «Астаны» с «Пари НН».

Комментатор был отстранен телеканалом «Старт» от матчей Единой лиги ВТБ в январе 2024 года за проявление эмоций болельщика и нарушение «нейтральности» при трактовке ключевых эпизодов игры.