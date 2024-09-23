Виктор Шестопалов вернулся к комментированию после отстранения в январе этого года
Виктор Шестопалов отработал на матче «Астаны» с «Пари НН».
Комментатор был отстранен телеканалом «Старт» от матчей Единой лиги ВТБ в январе 2024 года за проявление эмоций болельщика и нарушение «нейтральности» при трактовке ключевых эпизодов игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости