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Защитник «Уникахи» Кэмерон Тэйлор стал MVP Суперкубка Испании

Кэмерон Тэйлор был признан MVP Суперкубка Испании.

Американский защитник обогнал Факундо Кампаццо в борьбе за звание по результатам финала, в котором «Уникаха» обыграла «Реал» (90:80).

Тэйлор закончил матч с 22 очками, реализовав 4 из 8 двухочковых бросков и 4 из 5 из-за дуги. На его счету также 6 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ACB
logoУникаха
logoРеал
logoБаскетбол - видео
logoСуперкубок Испании
logoФакундо Кампаццо
Кэмерон Тэйлор
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