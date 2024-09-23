Защитник «Уникахи» Кэмерон Тэйлор стал MVP Суперкубка Испании
Кэмерон Тэйлор был признан MVP Суперкубка Испании.
Американский защитник обогнал Факундо Кампаццо в борьбе за звание по результатам финала, в котором «Уникаха» обыграла «Реал» (90:80).
Тэйлор закончил матч с 22 очками, реализовав 4 из 8 двухочковых бросков и 4 из 5 из-за дуги. На его счету также 6 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ACB
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