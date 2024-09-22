Александер Бальцеровски начал предматчевую тренировку перед финалом Суперкубка Испании с работы с физиотерапевтами

Александер Бальцеровски испытывает дискомфорт после матча с «Мурсией».

Польский центровой, перешедший в «Уникаху» в это межсезонье, начал предматчевую тренировку перед финалом Суперкубка Испании с работы с физиотерапевтами. Позже Бальцеровски присоединился к основной группе во время бросковых упражнений.

Баскетболист отыграл 16,5 минуты в полуфинале против «Мурсии» и набрал 9 очков и 4 подбора.

Главный тренер «Мурсии» Сито Алонсо похвалил «жесткий» баскетбол «Уникахи».

В финале клуб из Малаги встретится с «Реалом ».