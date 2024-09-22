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Суперкубок Испании. Финал. «Реал» встретится с «Уникахой»

Сегодня в Мурсии пройдет финал ежегодного Суперкубка Испании.

Трофей разыграют «Реал» и «Уникаха».

Суперкубок Испании

Мурсия

Финал

РеалУникаха

22 сентября. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoУникаха
logoРеал
logoСуперкубок Испании
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