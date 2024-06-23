Эл Хорфорд о продолжении карьеры: «Я буду играть. Не знаю, почему вообще возник такой вопрос»

Эл Хорфорд продолжит выступление в следующем сезоне.

«Я принял решение, нет никаких сомнений. Не знаю, почему вообще возник такой вопрос и слухи о завершении карьеры. Продолжу играть и очень воодушевлен следующим сезоном.

Сейчас мы наслаждаемся моментом, но скоро вернемся в зал. Эта группа игроков особенная.

Я побеждал подряд на университетском уровне и уверен, что мы сможем повторить это сейчас.

До сих пор не верю в то, что произошло, в эту радость, в возможность разделить ее с моей семьей. Это невероятно», – заключил .

38-летний центровой « » провел 19 матчей в плей-офф-2024, в 15 из которых выходил в основном составе. На его счету 9,2 очка, 7 подборов и 2,1 передачи. Хорфорд помог «Бостону» взять 18 -й титул чемпионов .