Эл Хорфорд о продолжении карьеры: «Я буду играть. Не знаю, почему вообще возник такой вопрос»

Теги Бостон НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Эл Хорфорд продолжит выступление в следующем сезоне.

«Я принял решение, нет никаких сомнений. Не знаю, почему вообще возник такой вопрос и слухи о завершении карьеры. Продолжу играть и очень воодушевлен следующим сезоном.

Сейчас мы наслаждаемся моментом, но скоро вернемся в зал. Эта группа игроков особенная.

Я побеждал подряд на университетском уровне и уверен, что мы сможем повторить это сейчас.

До сих пор не верю в то, что произошло, в эту радость, в возможность разделить ее с моей семьей. Это невероятно», – заключил Хорфорд.

38-летний центровой «Бостона» провел 19 матчей в плей-офф-2024, в 15 из которых выходил в основном составе. На его счету 9,2 очка, 7 подборов и 2,1 передачи. Хорфорд помог «Бостону» взять 18 -й титул чемпионов НБА.

 

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8 комментариев
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Пенсия пенсией, но 10 лямов есть 10 лямов. Но старина в полном порядке, пригодится и в таком возрасте)
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Большой Эл не выглядит на свой возраст. Ему на вид лет тридцать от силы.
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Надёжный парень ☘️💪
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Чего это ему заканчивать?! Глядишь, парень ещё частью династии станет. Тем более, что сам он в полнейшем порядке.
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Бродяга Эл чемпион 💪🏻🏆
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Хорфорд вообще не стареет визуально
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Когда возрастные игроки играют в нападении хорошо – это впечатляет. Но когда в защите – это прям вау. Ваухорфорд получается )
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Возник вопрос, потому что ходили слухи, что он закончит в межсезонье. Вот что кубок животворящий делает…
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