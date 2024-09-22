Евгений Пашутин о поражении от «Автодора»: «Игра выдалась жесткая»
Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Автодора» в первом матче сезона.
«Игра выдалась жесткая – этого мы ожидали. Известно, что в Саратове играют жестко.
Первые две четверти мы недостаточно внимательно защищались со снайперами – Кроуфордом и Джонсом. Допускали много открытых бросков. Поговорили об этом в перерыве, ведь проигрывали 20 очков, но вернули игру и сократили отставание до двух очков. К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счет до конца.
Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвертой четверти. Следующие игры будут еще сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими», – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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