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  • Би Джей Джонсон: «Кобе Брайант пожертвовал моей школе кучу денег. На них построили новый спортзал»
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Би Джей Джонсон: «Кобе Брайант пожертвовал моей школе кучу денег. На них построили новый спортзал»

Би Джей Джонсон рассказал, как Кобе Брайант помог его школе.

«Да, я учился в школе Lower Merion в западной части Филадельфии. Это было в старших классах, и в тот же год, когда я пришел, Кобе пожертвовал школе кучу денег.

На них построили новый спортзал, который с тех пор так и называется — «Гимназиум Кобе Брайанта», — рассказал форвард «Пармы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoКобе Брайант
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
Би Джей Джонсон
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