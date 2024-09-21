Би Джей Джонсон: «Кобе Брайант пожертвовал моей школе кучу денег. На них построили новый спортзал»
Би Джей Джонсон рассказал, как Кобе Брайант помог его школе.
«Да, я учился в школе Lower Merion в западной части Филадельфии. Это было в старших классах, и в тот же год, когда я пришел, Кобе пожертвовал школе кучу денег.
На них построили новый спортзал, который с тех пор так и называется — «Гимназиум Кобе Брайанта», — рассказал форвард «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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