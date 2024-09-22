Сито Алонсо о поражении от «Уникахи»: «Они играют в жесткий баскетбол, которому я завидую»

«Мурсия» уступила «Уникахе» в полуфинале Суперкубка Испании (78:84).

Главный тренер проигравших Сито Алонсо прокомментировал результат.

«Уникаха» очень хороша. Играют в жесткий баскетбол, который мне нравится. Признаюсь, что сильно им завидую. Они качественно играют в защите, блокируют, подбирают, хорошо опекают 1 на 1. Этого не хватает нашей команде, чтобы сделать следующий шаг.

Мне нравится жесткая игра. Она необходима на высшем уровне. Нужно быть выносливым и настойчивым, командно играть в обороне. Не давать проникать вглубь по задней линии, останавливать и сбивать с траектории. Необходимо действовать именно так, чтобы не зависеть от точечных успехов или удачной игры», – заключил Алонсо.

«Мурсия» закончила прошлый регулярный чемпионат Испании на 5-м месте с результатом 21-13.