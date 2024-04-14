Сандро Мамукелашвили об игре в последних матчах: «Надеюсь, что я оставил хорошее впечатление о себе»

Сандро Мамукелашвили станет свободным агентом после окончания сезона-2023/24.

«Надеюсь, что я оставил хорошее впечатление о себе.

Сейчас я нахожусь в невероятном положении. В молодости я мечтал о чем-то подобном. Благодарен судьбе за это. У меня нет обид и злости. Я прихожу домой к своему псу каждый день. У меня огромная клубная тренировочная площадка для занятий. Великолепные одноклубники. Потрясающий тренер.

Нужно быть профессионалом. Неважно, сколько ты играешь. Но каждый раз когда я выхожу на площадку я играю, выполняю требования и соревнуюсь от всего сердца.

Не знаю, что произойдет в будущем, но мне нравится быть здесь. С парнями. Общаться, учиться, расти. Смотрю в будущее с оптимизмом, если оно будет здесь, я буду счастлив», – рассказал .

Центровой присоединился к « » в марте 2023 после отчисления из «Милуоки».

Мамукелашвили провел 45 игр за «Сперс»в сезоне-2023/24, набирая 3,8 очка и 3,1 подбора в среднем.

Грузинский баскетболист получил больше игрового времени в последних семи матчах, набирая 10,4 очка и 10,1 подбора за 25,9 минут.