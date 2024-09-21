Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Бурка», «Страсбур» – «Шалон»

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Портель» примет «Бурк », «Страсбур » встретится с «Шалоном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Сен-Кантен – 1-0, Париж – 0-0, Виллербан – 0-0, Бурк – 0-0, Нантер – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Шоле – 0-0, Страсбур – 0-0, Нанси – 0-0, Лимож – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Дижон – 0-0, Элан Шалон – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Стад Рошелье – 0-0, Монако – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.