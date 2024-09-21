Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Бурка», «Страсбур» – «Шалон»
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Ле-Портель» примет «Бурк», «Страсбур» встретится с «Шалоном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Сен-Кантен – 1-0, Париж – 0-0, Виллербан – 0-0, Бурк – 0-0, Нантер – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Шоле – 0-0, Страсбур – 0-0, Нанси – 0-0, Лимож – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Дижон – 0-0, Элан Шалон – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Стад Рошелье – 0-0, Монако – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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