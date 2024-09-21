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Усман Гаруба успел восстановиться к старту Суперкубка Испании

Усман Гаруба значительно превзошел изначальный график восстановления.

Форвард «Реала» готовится принять участие в предстоящем Суперкубке Испании.

9 сентября сообщалось, что Гаруба пропустит от 6 до 8 недель из-за стрессового перелома левой стопы. Сейчас же вернувшийся в мадридский клуб из НБА 22-летний баскетболист возобновил занятия в общей группе и отправился с командой на предсезонный турнир в Мурсию.

Форвард Габриэль Дек, которого беспокоила мышечная травма, также с «Реалом» и рассчитывает выйти в матчах Суперкубка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
logoРеал
logoСуперкубок Испании
logoГабриэль Дек
logoУсман Гаруба
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