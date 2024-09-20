Адриатическая лига. «Цибона» сыграет с «Задаром» в первом матче нового сезона

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Хорватские «Цибона» и «Задар» сойдутся в первом матче нового сезона. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Цибона Хорватия – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.