Адриатическая лига. «Цибона» сыграет с «Задаром» в первом матче нового сезона
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.
Хорватские «Цибона» и «Задар» сойдутся в первом матче нового сезона.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Цибона Хорватия – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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