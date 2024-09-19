Гревис Васкес: «Скотти Пиппену недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем»
Гревис Васкес отметил, что болельщики НБА запоминают победителей.
«Я всегда ценил победу. Если бы мне пришлось пойти на сокращение зарплаты, чтобы выиграть чемпионат, я бы сделал это, потому что знаю, что это принесет мне пользу в долгосрочной перспективе.
Люди больше помнят победителей, чем тех, у кого был большой контракт без побед. Посмотрите на Скотти Пиппена. Ему недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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