Гревис Васкес: «Скотти Пиппену недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем»

Гревис Васкес отметил, что болельщики НБА запоминают победителей.

«Я всегда ценил победу. Если бы мне пришлось пойти на сокращение зарплаты, чтобы выиграть чемпионат, я бы сделал это, потому что знаю, что это принесет мне пользу в долгосрочной перспективе.

Люди больше помнят победителей, чем тех, у кого был большой контракт без побед. Посмотрите на Скотти Пиппена . Ему недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем», – сказал бывший игрок НБА .