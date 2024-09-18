«В домах за 10 миллионов и 100 тысяч одинаково одиноко». Скотти Пиппен поделился мудростью в соцсетях

Скотти Пиппен посоветовал не зацикливаться на деньгах.

Легендарный форвард чемпионского «Чикаго», член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, поделился результатами своих размышлений в соцсетях.

«С возрастом понимаешь, что часы за 30000 и 30 долларов показывают одно и то же время. Бумажники от Gucci и из Target вмещают равное количество денег. В домах за 10 миллионов и 100 тысяч одинаково одиноко. Ford увезет так же далеко, как и Bentley.

Настоящее счастье не в материальных ценностях. Оно в любви и смехе людей рядом. Оставайтесь скромными. Могилы у всех одного размера», – заключил Пиппен .

Форвард заработал немного больше 100 миллионов долларов за игровую карьеру.