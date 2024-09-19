  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
0

Ник Фауст и Тайсон Перес – в десятке лучших моментов Межконтинентального кубка ФИБА

ФИБА выложила десятку лучших моментов по итогам Межконтинентального кубка.

Первые места в Топ-10 достались Нику Фаусту («Петру Атлетику») и Тайсону ПересуУникаха»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ФИБА
logoФИБА
logoУникаха
logoБаскетбол - видео
Межконтинентальный кубок
Тайсон Перес
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»
416 сентября, 13:12
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
316 сентября, 06:51
Дилан Озетковски ответил Хуану Тоскано-Андерсону: «Мнение – как жопа, есть у всех»
315 сентября, 15:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фестус Изели: «Мэверикс» с Клэем Томпсоном будут лучшей командой Запада»
5сегодня, 09:15
«Он готов сделать следующий рывок». Пол Джордж предпочел Паоло Банкеро большинству других молодых баскетболистов
сегодня, 08:34
Баскетбольные чемпионаты Испании, Турции и Франции – сильнейшие в Европе по версии инсайдера Ариса Баркаса
5сегодня, 08:12
Билл Симмонс: «Маззулла летал во Францию, когда у Тейтума были проблемы на Олимпиаде, чтобы убедиться, что он в порядке»
4сегодня, 07:35
Егор Демин: «Выступления Алексея Шведа были для меня чем-то внеземным, не с нашей планеты»
6сегодня, 06:45
Шакил О’Нил: «У меня должно было быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри»
14сегодня, 06:24
Пол Мокески похвалил тренировки Виктора Вембаньямы: «Мы делали 15 «джампинг джеков» и выходили играть»
сегодня, 05:22
Гордон Хэйворд: «В «Бостоне» мы соревновались друг с другом и старались добиться индивидуального успеха»
2сегодня, 04:59
«Надеюсь, что они еще не на спуске с горы». Билл Симмонс беспокоится за «Наггетс» в новом сезоне НБА
1сегодня, 04:08
Мэр Филадельфии утвердила проект новой арены «Сиксерс»
3вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Джейк Фишер из Yahoo! Sports является претендентом на место Эдриана Воджнаровски
49 минут назад
«Пари НН» показал снимки с фотосессии в медиа-день
сегодня, 11:08Фото
Даниил Заворотный присоединился к основному составу «Енисея» на сезон-2024/25
сегодня, 10:45Фото
«Енисей» выложил фотографии с медиа-дня клуба
сегодня, 10:36Фото
«Локомотив-Кубань» провел фотосессию в медиа-день
сегодня, 10:25Фото
ЦСКА представил снимки с медиа-дня клуба
сегодня, 10:10Фото
«Промитеас» официально сообщил о подписании Джордона Варнадо
сегодня, 09:56Фото
Джаванте Маккой присоединится к «Детройту»
сегодня, 09:35
Джавон Фримен-Либерти присоединился к турецкой «Манисе»
сегодня, 08:58
Кевон Харрис присоединится к «Атланте»
сегодня, 07:55