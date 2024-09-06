  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Си Джей Брайс стал игроком АЕКа. В июле он переходил в «Енисей», но не сыграет за команду

Си Джей Брайс пополнил состав АЕКа

В июле атакующий защитник (27 лет, 196 см) официально перешел в «Енисей», но в августе стало известно, что он не сыграет за российскую команду.

Сезон-23/24 Брайс провел в «Парме». В 27 матчах Лиги ВТБ американец набирал 13,9 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Соглашение между Брайсом и греческим клубом рассчитано на сезон-24/25.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: aekbc.gr
переходы
logoАЕК
logoчемпионат Греции
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
Си Джей Брайс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Американский форвард Джейдин Паркер присоединился к АЕКу
2 сентября, 19:50
Владимир Петроковский о расставании с Си Джей Брайсом: «Неприятная ситуация. Но агенты уже минимум десять человек прислали»
14 августа, 18:33
«Енисей» расстался с Си Джей Брайсом
14 августа, 16:04
Артем Шлегель продолжит выступать за «Енисей»
9 августа, 06:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Скип Бэйлесс об уходе с телевидения: «Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал»
241 минуту назад
Антон Пушков завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет
1сегодня, 07:53
Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)
3сегодня, 07:28
Андре Миллер об отсутствии настоящих разыгрывающих: «На юниорском уровне правильный баскетбол никого не интересует»
1сегодня, 07:14
Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и МБА-МАИ оспорят 3-е место
сегодня, 06:23
Билл Симмонс: «Сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби»
2сегодня, 05:49
Ник Янг о «Голден Стэйт» 2018 года: «Ту команду не победил бы никто из чемпионов НБА, из любой эпохи»
23сегодня, 04:52
«Лейкерс» подписали Алекса Фаджа
6сегодня, 04:23
Женская НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Сиэтл», «Финикс» уступил «Вашингтону»
1сегодня, 04:09
Стефен Карри поддержал Камалу Харрис: «Когда вступаешь на этот путь, знаешь, что реакции будут неоднозначными»
24вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Леброн Джеймс написал недоброжелателям Кейтлин Кларк после трипл-дабла звезды «Индианы»
9 минут назадФото
Марк Тихоненко побывает на просмотре в «Сан-Пабло Бургосе»
сегодня, 08:05
Рашид Уоллес: «Стив Нэш популяризовал передерживание мяча, но это работает не со всеми»
4сегодня, 06:41
Андре Миллер об обмене на Аллена Айверсона: «На месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы то же самое»
1сегодня, 05:13
Андре Миллер о встрече с Карри и Томпсоном в плей-офф-2013: «Это было похоже на видеоигру»
сегодня, 04:38
Этторе Мессина о потере Николо Мелли и Девона Холла: «Все команды в Евролиге внимательно следят за новыми возможностями, и мы тоже»
вчера, 19:30
Георгий Бежанишвили будет выступать за «Гравлин-Дюнкерк» в новом сезоне
1вчера, 18:05Фото
Менеджер клуба Западной конференции: «На месте «Лейкерс» я бы позвонил «Чикаго» и поинтересовался Заком Лавином»
10вчера, 17:36
Марк Гарсия не будет выступать за «Автодор» после атаки Саратова беспилотниками ВСУ
1вчера, 17:15
Эй Джей Дибантса занимает первое место в прогнозе на драфт-2026 НБА
1вчера, 16:58