Си Джей Брайс стал игроком АЕКа. В июле он переходил в «Енисей», но не сыграет за команду
Си Джей Брайс пополнил состав АЕКа
В июле атакующий защитник (27 лет, 196 см) официально перешел в «Енисей», но в августе стало известно, что он не сыграет за российскую команду.
Сезон-23/24 Брайс провел в «Парме». В 27 матчах Лиги ВТБ американец набирал 13,9 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
Соглашение между Брайсом и греческим клубом рассчитано на сезон-24/25.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: aekbc.gr
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