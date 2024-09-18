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  • Бориша Симанич возобновляет карьеру в «Игокеа». Серб потерял почку в результате столкновения во время матча ЧМ-2023
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Бориша Симанич возобновляет карьеру в «Игокеа». Серб потерял почку в результате столкновения во время матча ЧМ-2023

Бориша Симанич возобновляет карьеру в составе боснийского клуба «Игокеа».

Сербский форвард (26 лет, 211 см) потерял почку в результате столкновения с оппонентом из команды Южного Судана во время матча ЧМ-2023.

Симанич перенес операцию и пропустил сезон-23/24, но сейчас полностью готов продолжить выступления.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
переходы
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Бориша Симанич
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