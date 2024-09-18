Бориша Симанич возобновляет карьеру в «Игокеа». Серб потерял почку в результате столкновения во время матча ЧМ-2023
Бориша Симанич возобновляет карьеру в составе боснийского клуба «Игокеа».
Сербский форвард (26 лет, 211 см) потерял почку в результате столкновения с оппонентом из команды Южного Судана во время матча ЧМ-2023.
Симанич перенес операцию и пропустил сезон-23/24, но сейчас полностью готов продолжить выступления.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости