Эдриан Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике.

Форвард «Кливленда » Айзек Окоро обратил внимание, что новость о его продлении с клубом стала заключительной для знаменитого инсайдера.

«Последняя «Водж-бомба», – написал Окоро в соцсетях.

23-летний баскетболист договорился с «Кавальерс» о новом трехлетнем контракте на 38 миллионов долларов.