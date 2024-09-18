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«Последняя «Водж-бомба». Айзек Окоро обратил внимание, что новость о нем стала завершающей в карьере Эдриана Воджнаровски

Эдриан Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике.

Форвард «Кливленда» Айзек Окоро обратил внимание, что новость о его продлении с клубом стала заключительной для знаменитого инсайдера.

«Последняя «Водж-бомба», – написал Окоро в соцсетях.

23-летний баскетболист договорился с «Кавальерс» о новом трехлетнем контракте на 38 миллионов долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Айзека Окоро
logoКливленд
logoНБА
logoЭдриан Воджнаровски
logoАйзек Окоро
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