«Последняя «Водж-бомба». Айзек Окоро обратил внимание, что новость о нем стала завершающей в карьере Эдриана Воджнаровски
Эдриан Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике.
Форвард «Кливленда» Айзек Окоро обратил внимание, что новость о его продлении с клубом стала заключительной для знаменитого инсайдера.
«Последняя «Водж-бомба», – написал Окоро в соцсетях.
23-летний баскетболист договорился с «Кавальерс» о новом трехлетнем контракте на 38 миллионов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Айзека Окоро
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