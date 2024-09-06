Тристан Томпсон останется в «Кливленде» еще на один год
«Кавальерс» заканчивают оформление 1-летнего соглашения с Тристаном Томпсоном
33-летний центровой (206 см) продолжит сотрудничество с клубом, в составе которого завоевал чемпионский титул в 2016 году.
Следующий сезон станет 14-м в карьере баскетболиста и 11-м в составе «Кливленда».
Томпсон набирал 3,3 очка и 3,6 подбора за 11,2 минуты в среднем в прошлом регулярном чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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