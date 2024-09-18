Бриттни Грайнер и Рикия Джексон были удалены в матче женской НБА за потасовку

Во время матча WNBA «Лос-Анджелес» – «Финикс» едва не случилась драка.

Рикия Джексон («Спаркс») и Бриттни Грайнер («Меркьюри») после словесной перепалки набросились друг на друга, но их удалось быстро разнять. Баскетболистки были удалены с площадки.

Кристал Дэнджерфилд из «Лос-Анджелеса » и Софи Каннингем из «Финикса » получили технические замечания.