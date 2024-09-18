Бриттни Грайнер и Рикия Джексон были удалены в матче женской НБА за потасовку
Во время матча WNBA «Лос-Анджелес» – «Финикс» едва не случилась драка.
Рикия Джексон («Спаркс») и Бриттни Грайнер («Меркьюри») после словесной перепалки набросились друг на друга, но их удалось быстро разнять. Баскетболистки были удалены с площадки.
Кристал Дэнджерфилд из «Лос-Анджелеса» и Софи Каннингем из «Финикса» получили технические замечания.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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