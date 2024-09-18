  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Томас Эртель перейдет в «Шэньчжэнь Леопардс»

Томас Эртель продолжит карьеру в Китае.

Французский разыгрывающий (35 лет, 189 см) присоединится к «Шэньчжэнь Леопардс».

Эртель отыграл два года за «Зенит». В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ защитник набирал 13,8 очка, 2,4 подбора и 7,5 передачи.

Новый клуб Эртеля закончил прошлый регулярный чемпионат Китая на 7-м месте и вылетел в 1/4 финала плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети репортера L’Equipe Яна Ононы
переходы
logoЗенит
чемпионат Китая
logoТомас Эртель
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»
сегодня, 11:55
Алексей Швед в сезоне-24/25 продолжит выступать за «Шаньси Лунгс»
10сегодня, 06:33
Экс-игрок «Самары» Джеймс Томпсон переходит в китайский клуб
16 сентября, 12:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эдриан Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генеральным менеджером университетской баскетбольной программы
5 минут назад
«В домах за 10 миллионов и 100 тысяч одинаково одиноко». Скотти Пиппен поделился мудростью в соцсетях
30 минут назад
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
2сегодня, 13:12
Макс Кристи: «Мне нравится, что «Лейкерс» совершат еще одну попытку с тем же составом. Успешные команды последних лет сохраняли преемственность»
2сегодня, 12:39
Керр, Попович, Споэльстра и Лю – самые высокооплачиваемые тренеры НБА
10сегодня, 12:28
Патрик Беверли сравнил Стоктона и Янга: «Белый с не самыми большими габаритами был успешен в 90-е. Он бы и сейчас справился»
9сегодня, 11:31
«Фенербахче» объявил о переходе Бобана Марьяновича
2сегодня, 11:05
«Курбанов мой друг, Александр Ганькевич – мой товарищ». ЦСКА представил репортаж с медиа-дня
сегодня, 10:14Видео
Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
5сегодня, 09:10Видео
Управленец Сачин Гупта покидает «Миннесоту» ради «видной должности» в футбольном «Челси»
7сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мать первого ребенка Пи Джей Вашингтона приняла ислам и сообщила о бедственном финансовом положении
244 минуты назад
Майлз Бриджес выпустит новый рэп-альбом перед началом сезона и завершит музыкальную карьеру
1сегодня, 13:58
«Я большой фанат». Признание со стороны рэпера Lil Wayne помогло Кармело Энтони освоиться в НБА
сегодня, 13:30
Шакил О′Нил о Гобере: «Слишком чувствительный»
12сегодня, 12:18
Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»
сегодня, 11:55
Андрей Ватутин об Аврамовиче: «Не нужно видеть в нем бога или мессию»
сегодня, 11:53
«Виллербан» отказался отправлять Пэриса Ли в «Монако»
1сегодня, 10:58
Энджел Риз появится на упаковках хлопьев Reese’s Puffs
1сегодня, 10:42Фото
Тренер Бена Симмонса выложил видео с тренировки австралийца
17сегодня, 10:32Видео
«Будь Шаком». Шакил О’Нил вспомнил, как получил затрещину от отца за кроссовер и бросок со средней
3сегодня, 09:41