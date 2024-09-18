Томас Эртель перейдет в «Шэньчжэнь Леопардс»

Томас Эртель продолжит карьеру в Китае.

Французский разыгрывающий (35 лет, 189 см) присоединится к «Шэньчжэнь Леопардс».

Эртель отыграл два года за «Зенит ». В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ защитник набирал 13,8 очка, 2,4 подбора и 7,5 передачи.

Новый клуб Эртеля закончил прошлый регулярный чемпионат Китая на 7-м месте и вылетел в 1/4 финала плей-офф.