Томас Эртель перейдет в «Шэньчжэнь Леопардс»
Томас Эртель продолжит карьеру в Китае.
Французский разыгрывающий (35 лет, 189 см) присоединится к «Шэньчжэнь Леопардс».
Эртель отыграл два года за «Зенит». В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ защитник набирал 13,8 очка, 2,4 подбора и 7,5 передачи.
Новый клуб Эртеля закончил прошлый регулярный чемпионат Китая на 7-м месте и вылетел в 1/4 финала плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети репортера L’Equipe Яна Ононы
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