«Я большой фанат». Признание со стороны рэпера Lil Wayne помогло Кармело Энтони освоиться в НБА
Знаменитый баскетболист рассказал, как признание со стороны музыканта, известного баскетбольного фаната, помогло ему почувствовать себя увереннее на старте карьеры в НБА.
«Мы выиграли студенческий чемпионат, я поехал в Майами в отпуск, и тут мужик выбирается из машины и начинает кричать. Я сначала не поверил, что это Lil Wayne. И он сказал: «Йоу! Я большой фанат».
С этого момента я решил, что всегда буду поддерживать отношения и тусоваться с ним.
Когда люди признают тебя частью их мира, того, что было уже создано до тебя, это делает значимой всю проведенную тобой работу.
В начале карьеры в НБА я был отделен от всех. От ветеранов лиги. У всех тогда была своя тусовка. Модными были свиты, у кого больше, и все такое. Каждый варился в своем собственном котле, ты ни с кем особо не общался.
Мы с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом прервали эту традицию, вышли на первый план и заявили, что хорошо относимся друг к другу, но все равно будем соревноваться изо всех сил», – рассказал Энтони.
Знаменитый форвард был выбран 3-м на драфте-2003 и провел неполные восемь сезонов в «Денвере».
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