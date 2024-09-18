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«Я большой фанат». Признание со стороны рэпера Lil Wayne помогло Кармело Энтони освоиться в НБА

Кармело Энтони благодарен рэперу Lil Wayne.

Знаменитый баскетболист рассказал, как признание со стороны музыканта, известного баскетбольного фаната, помогло ему почувствовать себя увереннее на старте карьеры в НБА.

«Мы выиграли студенческий чемпионат, я поехал в Майами в отпуск, и тут мужик выбирается из машины и начинает кричать. Я сначала не поверил, что это Lil Wayne. И он сказал: «Йоу! Я большой фанат».

С этого момента я решил, что всегда буду поддерживать отношения и тусоваться с ним.

Когда люди признают тебя частью их мира, того, что было уже создано до тебя, это делает значимой всю проведенную тобой работу.

В начале карьеры в НБА я был отделен от всех. От ветеранов лиги. У всех тогда была своя тусовка. Модными были свиты, у кого больше, и все такое. Каждый варился в своем собственном котле, ты ни с кем особо не общался.

Мы с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом прервали эту традицию, вышли на первый план и заявили, что хорошо относимся друг к другу, но все равно будем соревноваться изо всех сил», – рассказал Энтони.

Знаменитый форвард был выбран 3-м на драфте-2003 и провел неполные восемь сезонов в «Денвере».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
logoЛеброн Джеймс
logoДенвер
logoКармело Энтони
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
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