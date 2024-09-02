Дуайт Ховард и Гилберт Аренас предпочли команду США 2008 года сборной-2024
Дуайт Ховард считает, что в 2008 году сборная США была сильнее
Центровой, участник Олимпиады-2008, ответил на вопрос о гипотетическом победителе в семиматчевой серии между национальными командами США-2008 (Redeem Team) и 2024 (Avengers).
«Хороший вопрос. Выберу нашу команду. У нас был Кобе на пике карьеры, молодой Леброн, Дуэйн Уэйд на мяче. Кармело Энтони. Крис Бош. Мы были молоды. В расцвете сил. И Бузер вытворял нечто на паркете», – заявил центровой.
«Да, я склоняюсь к 2008», – согласился с ним Гилберт Аренас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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