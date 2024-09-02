Дуайт Ховард и Гилберт Аренас предпочли команду США 2008 года сборной-2024

Дуайт Ховард считает, что в 2008 году сборная США была сильнее

Центровой, участник Олимпиады-2008, ответил на вопрос о гипотетическом победителе в семиматчевой серии между национальными командами США-2008 (Redeem Team) и 2024 (Avengers).

«Хороший вопрос. Выберу нашу команду. У нас был Кобе на пике карьеры, молодой Леброн , Дуэйн Уэйд на мяче. Кармело Энтони . Крис Бош . Мы были молоды. В расцвете сил. И Бузер вытворял нечто на паркете», – заявил центровой.

«Да, я склоняюсь к 2008», – согласился с ним Гилберт Аренас.