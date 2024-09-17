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Джош Харт подколол журналиста, который перестал быть инсайдером «Никс»

Джош Харт подколол журналиста Фреда Катца в соцсетях.

Инсайдер сообщил, что перестает следить за «Никс» и займет должность старшего автора The Athletic, который освещает НБА в целом.

«Ну и слава богу. Ты все равно нам был не нужен 😂🤝🏽» – написал Харт в ответ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоша Харта
logoНью-Йорк
logoНБА
соцсети
logoДжош Харт
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