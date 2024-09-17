Джош Харт подколол журналиста, который перестал быть инсайдером «Никс»
Джош Харт подколол журналиста Фреда Катца в соцсетях.
Инсайдер сообщил, что перестает следить за «Никс» и займет должность старшего автора The Athletic, который освещает НБА в целом.
«Ну и слава богу. Ты все равно нам был не нужен 😂🤝🏽» – написал Харт в ответ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоша Харта
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