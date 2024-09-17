Джош Харт подколол журналиста, который перестал быть инсайдером «Никс»

Джош Харт подколол журналиста Фреда Катца в соцсетях.

Инсайдер сообщил, что перестает следить за «Никс» и займет должность старшего автора The Athletic, который освещает НБА в целом.

«Ну и слава богу. Ты все равно нам был не нужен 😂🤝🏽» – написал Харт в ответ.