Богдан Богданович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Не верю. Давайте надавим на него»

Богдан Богданович не хочет отпускать Светислава Пешича из сборной Сербии.

«Игроки сборной уже прокомментировали его уход. Мы все отнеслись с недоверием. Учитывая то, насколько мы были близки, как много мы вложили в рабочую атмосферу, в победный образ мышления. Это все очень трудно создать и очень легко потерять.

Давайте надавим на него. У него ненормальный объем энергии. Он упрям, не отступает от своих методов и знаний. Иногда мы сопротивляемся, но потом понимаем, что он был прав. У него есть опыт, но, как он говорит, важен не только опыт, но и умение им пользоваться», – заявил защитник сборной.

Сербия взяла бронзу на Олимпиаде-2024. Сборная имела шансы на победу над США в полуфинале турнира.