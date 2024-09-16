  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Богдан Богданович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Не верю. Давайте надавим на него»
1

Богдан Богданович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Не верю. Давайте надавим на него»

Богдан Богданович не хочет отпускать Светислава Пешича из сборной Сербии.

«Игроки сборной уже прокомментировали его уход. Мы все отнеслись с недоверием. Учитывая то, насколько мы были близки, как много мы вложили в рабочую атмосферу, в победный образ мышления. Это все очень трудно создать и очень легко потерять.

Давайте надавим на него. У него ненормальный объем энергии. Он упрям, не отступает от своих методов и знаний. Иногда мы сопротивляемся, но потом понимаем, что он был прав. У него есть опыт, но, как он говорит, важен не только опыт, но и умение им пользоваться», – заявил защитник сборной.

Сербия взяла бронзу на Олимпиаде-2024. Сборная имела шансы на победу над США в полуфинале турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Radio Televizija Srbije
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
logoБогдан Богданович
logoолимпийский баскетбольный турнир
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони о матче США – Сербия: «Это была одна из лучших игр, на которых я присутствовал»
816 августа, 08:42
Богдан Богданович о перепалке с Леброном: «Все это осталось на площадке»
13 августа, 04:50
Светислав Пешич: «Проще всего тренировать Николу Йокича»
212 августа, 20:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс еще минимум пару раз попадет в символические сборные сезона»
24 минуты назад
Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса
1сегодня, 20:06
Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP
3сегодня, 19:53
Бен Симмонс уже несколько недель играет 5 на 5 и находится в лучшей форме, чем в прошлом году
13сегодня, 18:23
Джордан, Ирвинг, Картер, Томпсон, Кемп – Доминикс Уилкинс выбрал себе соперников для идеального конкурса данков
7сегодня, 17:30
Илона Корстин ответила на претензии «Зенита»: «Менеджмент клуба с самым большим бюджетом ищет оправдания своих поражений в расписании»
8сегодня, 16:52
Андрей Кириленко о заполняемости трибун в российском баскетболе: «РФБ не отвечает за заполнение залов. Но когда сборная играла, она собирала полные»
сегодня, 16:36
Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports
6сегодня, 15:15
Таунс, Уильямсон, Джексон, Маркканен и Грин – в Топ-5 лучших тяжелых форвардов по мнению Патрика Беверли
3сегодня, 14:55
Хайме Хакес: «Моя роль может измениться в сторону опеки лучшего игрока противника»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Деррик Уайт получил по лицу от фаната «Колорадо Стэйт» на матче студенческого американского футбола
1сегодня, 20:24Видео
Тиффани Хэйс: «В «Лас-Вегасе» впервые смогла почувствовать себя профессионалом»
сегодня, 19:40Фото
Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»
сегодня, 19:22
«Париж» представил новый логотип, клуб готовится к дебюту в Евролиге
сегодня, 18:59Фото
Эргин Атаман был удален в заключительной четверти товарищеского матча с «Маккаби»
сегодня, 18:42
Скайлар Мэйс и Юджин Оморуйи присоединятся к «Миннесоте»
сегодня, 18:08
Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл пройдут просмотр в «Сакраменто»
1сегодня, 17:52
Андрей Кириленко считает сборную России по игре 3х3 более сильной, чем национальная команда по классическому баскетболу
сегодня, 17:10
Роль Остина Ривза в «Лейкерс» в этом сезоне увеличится (Дэн Войке)
2сегодня, 16:08
Сергей Кущенко: «Руне» грозит лишение лицензии. У них до сих пор долги»
сегодня, 15:55