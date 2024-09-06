Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)
Майкл Мэлоун, возможно, расходится во мнениях с руководством «Денвера»
Об этом рассказал инсайдер ESPN Зак Лоу.
«Ходят слухи. Подчеркну, слухи! Что тренерский состав и фронт-офис в «Денвере», или, по крайней мере, главный тренер и фронт-офис, не совсем сходятся во взглядах. В какой-то степени это даже необычная ситуация для НБА».
«Наггетс» в межсезонье-2024 отпустили Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который был важной фигурой в защите и угрожал с периметра (40,6% из-за дуги в прошлом сезоне).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости