Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)

Майкл Мэлоун, возможно, расходится во мнениях с руководством «Денвера»

Об этом рассказал инсайдер ESPN Зак Лоу.

«Ходят слухи. Подчеркну, слухи! Что тренерский состав и фронт-офис в «Денвере », или, по крайней мере, главный тренер и фронт-офис, не совсем сходятся во взглядах. В какой-то степени это даже необычная ситуация для НБА ».

«Наггетс» в межсезонье-2024 отпустили Кентавиуса Колдуэлл-Поупа , который был важной фигурой в защите и угрожал с периметра (40,6% из-за дуги в прошлом сезоне).