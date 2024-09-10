Желько Обрадович о раскладе сил в Евролиге: «Бюджеты не всегда решают»

Желько Обрадович оценил расклад сил в Евролиге.

«Чтобы выступать в Евролиге, нужно платить. Хороший баскетболист стоит миллион или два миллиона евро. Бюджеты? Бюджеты не всегда решают. Команды с самыми большими бюджетами не выигрывают Евролигу. Такого не было и не будет. В этом смысле, как мне кажется, что «Црвена Звезда» и «Партизан» способны удивить.

Евролига была создана в 2000 году, когда также существовало параллельное соревнование ФИБА, поэтому в 2001 году было сформировано клубное объединение. Но не все клубы равны. Есть основатели, которые принимают решения, есть еще два клуба, «Бавария» и «Виллербан», они тоже участвуют в этом процессе, а остальные пять только играют, не имея права голоса. Это нелогично.

В этом смысле я рассчитываю на уравнение позиций, потому что ни у «Звезды», ни у «Партизана » нет прав на телетрансляции, нет у них таких прав и от Адриатической лиги.

Если говорить о баскетболе, то и «Црвена Звезда », и «Партизан» способны добиться серьезных результатов. У меня нет никаких сомнений на этот счет», – считает главный тренер «Партизана»