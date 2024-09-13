Алекса Аврамович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Мне нужно с ним поговорить. Не хочу верить, что это произошло»

Алекса Аврамович прокомментировал отставку Светислава Пешича.

75-летний специалист покидает пост главного тренера сборной Сербии.

«Мне нужно с ним поговорить. Не хочу верить, что это произошло. Не только я, все игроки.

Он знает, насколько важен для нас, мы тоже много значим для него. Он помог нам вырасти как баскетболистам, с ним приятно работать.

Надеюсь, что он останется тренером.

Жаль, что ушел Драган Тарлач, он был идеальным директором. Желаю ему успеха в «Баварии», – заключил защитник сборной Сербии.