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Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии (Sportklub)

У сборной Сербии будет новый главный тренер.

По информации Sportklub, Светислав Пешич покидает пост, который занимал с 2021 года.

Под руководством 75-летнего специалиста Сербия стала бронзовым призером недавних Олимпийских игр в Париже.

Пешич также привел сербскую команду к серебряным медалям на чемпионате мира 2023 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportklub
logoсборная Сербии
отставки
Светислав Пешич
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