Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии (Sportklub)
У сборной Сербии будет новый главный тренер.
По информации Sportklub, Светислав Пешич покидает пост, который занимал с 2021 года.
Под руководством 75-летнего специалиста Сербия стала бронзовым призером недавних Олимпийских игр в Париже.
Пешич также привел сербскую команду к серебряным медалям на чемпионате мира 2023 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportklub
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