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Алекса Аврамович об успешном выступлении Сербии на ОИ-2024: «Никто не проявлял эгоизма»

Алекса Аврамович объяснил, что помогло Сербии взять бронзу на ОИ-2024

– Игры получились потрясающими. За исключением нашей встречи с США, которую мы могли выиграть, ведь мы лидировали на протяжении почти всего матча. В целом, играли хорошо. Главный успех – никто не проявлял эгоизма. Даже при том, что у нас были такие классные игроки как Йокич и Богданович. Йокич вообще лучший игрок в мире. Были семьей, помогали друг другу, думали только о том, как поддержать товарища по команде. Это касается всех, начиная с тренера Пешича и президента нашей федерации баскетбола.

– Празднования, наверное, стали самыми запоминающимися в вашей жизни?

– Правда. Мы расстроились после матча с США, и у нас было всего 35-40 часов до следующей игры. Времени было мало до битвы за бронзу. Зато когда выиграли, осознали, что теперь у нас слишком много свободного времени. Но все уже было готово, наши родные организовали праздник, и мы поехали отмечать. Вы же понимаете, не так часто выпадает такой шанс, возможно, всего раз в жизни. Просто сыграть на Олимпиаде уже здорово, а выиграть медаль – это удача и честь.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoсборная США
logoсборная Сербии
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoНикола Йокич
logoАлекса Аврамович
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