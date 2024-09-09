И снова возвращаюсь к теме «где родился, там и пригодился ».

Сравнения великих команд и баскетболистов из разных эпох – это интересный мысленный эксперимент, болельщики, эксперты и сами бывшие игроки занимаются этим регулярно. Кто сильнее – пиковый «Голден Стэйт» с Дюрэнтом или лучшая версия «Буллз» 90-х? Сколько очков набирал бы за игру Майкл Джордан, если бы играл сегодня? Какой игрок опередил свое время и какой смотрелся бы выгоднее в эпохе из прошлого?

В конце концов, даже новый главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик как-то заявил, что Боб Кузи сегодня не смог бы проявить себя, поскольку в свое время «против него защищались сантехники и пожарные».

Мне стало обидно за «сантехников и пожарных». Чего это мы тащим их в современность? Давайте лучше посадим сегодняшние команды в машину времени и отправим в прошлое. С какими сложностями они там столкнутся?

50+ лет в прошлое

Пример: «Бостон»-2024 против «Бостона» Билла Расселла

Проблема: правила дриблинга

Расселл и его «Селтикс» у меня в голове сильно мифологизированы. Сколько у него чемпионств, 11? Никто и никогда и близко к этому не подойдет. Блок-шоты в его времена не считали, но, говорят, что если бы такая статистика была доступна, то именно Расселл был бы эталоном. Да и вообще можно было бы ее обнулить после 1970-го года, как рекорды в тяжелой атлетике – чтобы хоть как-то отделить Расселла от обычных людей.

Когда твой номер выводят из обращения по всей лиге – это что-то да значит. Да и имя Билла Расселла будет жить, поскольку в честь него назван приз лучшему игроку финальной серии.

Но изредка в отношении Расселла спустя 50 лет после завершения им карьеры можно услышать, что в сегодняшнем баскетболе его было бы сложно представить. Мол, броска толком не было – он даже штрафные забивал хуже 60%. То есть чтобы сохранить величие Расселла, то лучше не перемещать его во времени на 50 лет вперед.

Но что получилось бы, если бы мы перенесли Джейсона Тейтума и компанию в 1960-е? Оставим в стороне вопрос того, каково им было бы играть в том расовом климате и в тех тряпочных кедах. Когда я смотрю записи матчей 50-летней давности, то регулярно думаю – сегодняшним баскетболистам было бы сложно довести мяч из точки А в точку Б. Потому что ведение выглядело совсем иначе.

Почему времена, когда трансляции игр НБА были черно-белыми, сегодня выглядят архаично? Мне, к примеру, бросается в глаза то, что пас превалирует над дриблингом. Возможно, это следствие ориентации на самые корни игры, когда вести мяч вообще было нельзя или тупо невозможно из-за формы/материала мяча. Но есть и другая загвоздка – правила дриблинга были настолько жесткими, что во избежание потери легче было вообще не опускать мяч на землю. Себе дороже, как говорится.

В том баскетболе на дриблинге нужно было держать ладонь строго над мячом, никаких заваливаний набок. Поэтому и движения игроков отличаются от сегодняшних – попробуйте сделать перевод или хотя бы двигаться в рваном ритме без возможности повернуть кисть в сторону. Когда так ведешь мяч, то очень сложно даже поменять темп движения, легче взять мяч в руки от греха подальше. Так что никаких вам хези, никаких кроссоверов, переводов под ногами и за спиной. Вы даже мяч толком не сможете укрыть от защитника.

Например, игроков прошлого часто упрекают за неумение вести мяч влево левой рукой. Но даже если ты очутился в 1960-х, владея этим навыком – много он даст тебе пользы, если тебе нельзя перевести мяч с правой на левую для обыгрыша?

Единственный допустимый поворот кисти вбок с мячом предназначен для последующей передачи. Но этим промышлял еще Боб Кузи, можете сами увидеть его по-стритбольному амплитудные пасы. Меня поражает, что при жестких правилах дриблинга тех времен он мог сделать вертушку на дриблинге. Потому что без современной техники палминга такой разворот приходилось делать с дополнительным ударом спиной к кольцу.

Вот момент, в котором Кузи делает вполне современный перевод перед собой. Но даже тут видно, что для такого маневра Кузи приходится вынести правую руку вбок, в то время как дальше следуют более типичные для того времени «шлепающие» удары по мячу при дриблинге.

Что касается сегодняшнего баскетбола, у меня даже на Олимпиаде порой глаза лезли на лоб от того, что сегодня разрешается во время ведения.

30-35 лет в прошлое

Пример: «Мэджик» Шакила О’Нила против «Мэджик»-2024

Проблема: нелегальная защита

На мой взгляд, самое главное отличие европейского баскетбола от НБА – это правило трех секунд в защите. Этот нюанс меняет все стратегии и тактики. Лука Дончич, например, говорил, что синхронизирует свои проходы под кольцо с моментом, когда центровому нужно на секундочку выскочить из краски, чтобы обновить отсчет трех секунд.

Именно по этому причине в НБА долгое время не было зонной защиты, которая очень сильно опирается на наличие посередине трехсекундной блокирующего столба. И по сей день поставить зону в НБА сложновато без возможности припарковать в краске центрального исполнителя.

Да, элементы зонной защиты в НБА разрешили в 2001-м. Но перед этим обороняться приходилось совершенно иначе, нежели сегодня.

Дрэймонд Грин заявлял, что сегодня Шака можно было бы остановить усилиями нескольких игроков. Но были времена, когда привычные сегодня инструменты защиты были запрещены. Например, в XX веке в НБА запрещалось занимать защитную позицию в пространстве между игроками – ты был обязан держать кого-то одного. Если сдваиваешься, то дабл-тим должен быть акцентированным, а после попытки спровоцировать потерю, ты должен был вернуться к своему противнику. Заранее смещаться к опасному игроку, готовящемуся получить мяч, тоже было нельзя. Это означало, что после приема паса у игрока с мячом была секунда-две на принятие решения в ситуации один-на-один.

Так что «плавать» по площадке в формате свободного художника, как это сегодня делает Дрэймонд, защищаясь против всех одновременно, было просто нельзя. По старым правилам оказалась бы невозможной даже сегодняшняя тактика «он не умеет бросать трехочковые, поэтому я не буду выходить к нему на дугу».

Этот перекос правил использовал (разбор с картинками ) в свою пользу Дон Нельсон во время работы с «Уорриорз» в 90-х. Выпускаешь на площадку трудягу без особых навыков и даешь ему указание стоять на трехочковой. В таком случае подстраховщик вроде Дэвида Робинсона вынужден покорно отходить от кольца, оставляя трехсекундную зону свободной. Тиму Хардуэю оставалось в таком случае обыграть опекуна напротив и мчаться к пустому кольцу, а Крис Маллин мог заталкивать защитника из поста. И не бояться при этом Робинсона.

25 лет в прошлое

Пример: «Сперс»-2024 против «Сперс»-1999

Проблема: темп

Да, 25 лет назад случился локаутный сезон, к которому баскетболисты оказались плохо готовы. Очень сжатое расписание в сочетании с плохой физической формой – результатом стал самый медленный баскетбол в истории НБА (88,9 владения) и самая низкая результативность с 1950-х годов (91,6).

«Сперс» тогда стали чемпионами, играя еще медленнее среднего темпа по лиге. И тут важны два момента: (1) считается, что в плей-офф игра замедляется и (2) навязать медленный баскетбол сопернику проще. Когда соперник проводит длительные и размеренные владения с частыми получениями мяча игроками передней линии на «усах», то отвечать на такое быстрые контрвыпадами становится банально физически сложно. Поэтому даже молодежь из «Оклахомы»-2024 после резвой регулярки (99,8 владения за игру, 8-й темп по лиге) спустилась до 94,3 владения в плей-офф. Финал «Бостон» – «Даллас» прошел в ритме 91,5 владения, в пятой игре получилось лишь 88 владений.

В финале-1999 «Сперс» и «Никс» играли в темпе 86,7 владения, а решающий матч «Сан-Антонио» выиграл со счетом 78:77. Так что матч «Нью-Йорк»-1999 против «Никс»-2024 был бы той еще вязкой тягомотиной. И наверняка крайне смотрибельной хотя бы из-за противостояния Джейлена Брансона против его отца Рика.

Что касается потенциальной битвы между «Сперс» Вембаньямы и «Сперс» Данкана – если в сегодняшнем баскетболе французский центровой еще может избегать ударов и столкновений, то в рамках серии по правилам 90-х за его здоровье как-то страшновато.

20 лет в прошлое

Пример: «Бостон»-2024 против «Детройта»-2004

Проблема: жесткость/грубость

Вот в этом видео из 2004-го я насчитал 4-5 фолов по сегодняшним правилам еще до стычки Финли и Боуэна.

Джинобили держит руку на бедре соперника и лезет выбивать мяч – в 2024-м это, скорее всего, фол. Защищаться так, как это делает Боуэн перед броском – нельзя. Боуэн залезает в чужой цилиндр при приземлении – это тоже нарушение. Новицки берет подбор в атаке, и его бортуют в бок – свисток молчит. Раздосадованный Новицки бьет взявшего подбор бигмена – судьи не останавливают игру.

Ну, и собственно ключевой эпизод, когда Боуэн бьет Финли плечом. После этого игрок «Далласа» мстит обидчику. Как результат – Финли и тренер «Маверикс» Дон Нельсон изгоняются с площадки.

Может быть, это не слишком удачный пример, поскольку Боуэн обладает репутацией грязного игрока. Но этот эпизод дает неплохое представление о том, что позволялось делать во время игры НБА два десятилетия назад.

Именно в начале 2000-х у защитников в НБА было максимальное количество инструментов, чтобы остановить соперника. Можно контролировать игрока с мячом рукой на бедре и тормозить его, когда он обходит тебя сбоку. Нет современной трактовки «свободы перемещения», которая означает, что с игроком нельзя контактировать, когда у него нет мяча, например, при прохождении заслонов. Понятия пространства для приземления при броске тоже нет – сегодня это запрещено, ибо чревато травмой.

***

Если вкратце ? Хотите защищать игроков определенной эры, восхищаясь их навыками – пожалуйста. Сегодня в НБА тоже полно красоты, пусть она стала немного иной. Но если вам приспичило посопоставлять коллективы из разных эпох, похаять игроков прошлого или, наоборот, побахвалиться насчет того, что раньше трава была зеленее – нельзя не учитывать контекст.

Иными словами, чтобы сравнить «Селтикс»-1964 и «Селтикс»-2024, «Лейкерс» Мэджика и «Лейкерс» Леброна или «Буллз» Майкла с кем угодно из современности – придется ответить вопросом на вопрос.

Кто круче? А по чьим правилам играем?

Фото: Gettyimages.ru /Amanda Loman, Jonathan Daniel/Allsport, Todd Warshaw /Allsport; East News /East News