Шакил О′Нил: «Мне бы хотелось сыграть в современной НБА»

Шакил О′Нил считает, что преуспел бы в современном стиле игры.

Легендарный центровой заявил, что был бы рад попробовать свои силы в сегодняшней НБА .

«Мне бы хотелось сыграть в современной НБА. Сейчас в баскетболе меньше борьбы», – заявил О’Нил.

Шакил добавил, что привнес бы в игру физическую борьбу, габариты и атлетизм.

По мнению 4-кратного чемпиона НБА, его влияние было бы схожим с тем, какое оказывает форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо .