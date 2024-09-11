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Шакил О′Нил: «Мне бы хотелось сыграть в современной НБА»

Шакил О′Нил считает, что преуспел бы в современном стиле игры.

Легендарный центровой заявил, что был бы рад попробовать свои силы в сегодняшней НБА.

«Мне бы хотелось сыграть в современной НБА. Сейчас в баскетболе меньше борьбы», – заявил О’Нил.

Шакил добавил, что привнес бы в игру физическую борьбу, габариты и атлетизм.

По мнению 4-кратного чемпиона НБА, его влияние было бы схожим с тем, какое оказывает форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
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