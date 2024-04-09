Шакил О′Нил: «Милуоки» могут выбить в первом раунде»

Шакил О′Нил считает, что «Бакс» не являются серьезным претендентом на титул.

«У «Бакс» есть две проблемы. Они не всегда выкладываются на 100 процентов. Я имею в виду, они не выкладываются как команда чемпионского уровня. Еще одна проблема — им не хватает концентрации.

это понимает, и все остальные игроки должны это понимать. Если они не сконцентрируются и не начнут выкладываться, их могут выбить в первом раунде», – сказал член Зала славы.