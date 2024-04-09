Шакил О′Нил: «Милуоки» могут выбить в первом раунде»

Теги Шакил О′Нил Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Шакил О′Нил считает, что «Бакс» не являются серьезным претендентом на титул.

«У «Бакс» есть две проблемы. Они не всегда выкладываются на 100 процентов. Я имею в виду, они не выкладываются как команда чемпионского уровня. Еще одна проблема — им не хватает концентрации.

Яннис это понимает, и все остальные игроки должны это понимать. Если они не сконцентрируются и не начнут выкладываться, их могут выбить в первом раунде», – сказал член Зала славы.

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