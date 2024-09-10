Стивен Эй Смит: «Чарльз Баркли не особо рвется работать»
Стивен Эй Смит прокомментировал возможное сотрудничество с Чарльзом Баркли.
«Вероятнее всего, нет. Потому что Чарльз Баркли не особо рвется работать. Видел, как он проходит мимо администраторов и заявляет, что «никогда не будет работать на этих глупцов, которые заставляют людей слишком много трудиться».
Но я бы с радостью с ним посотрудничал, это стало бы исполнением мечты», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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