Президент ESPN Берк Магнус: «Вся отрасль заинтересована в Чарльзе Баркли. Он настолько уникальный»
Чарльз Баркли стал предметом открытого интереса от конкурентов TNT.
TNT лишится прав на трансляции НБА с сезона-2025/26.
«Если бы Чарльз был доступен, мы бы очень хотели начать переговоры. Мы знаем его уже очень давно. С 2000-х. Считаем, что Чарльз становится важным элементом всего, к чему прикасается. Он был гостем на наших шоу. Мы бы точно начали разговор с ним, если бы он был свободен и если бы успели до Берка Магнуса», – заявил председатель правления NBC Марк Лазарус.
«Мы бы соврали, если бы сказали, что не заинтересованы в услугах Чарльза. Вся отрасль в нем заинтересована. Он настолько уникален. Посмотрим», – прокомментировал позицию ESPN президент Берк Магнус.
Соведущий программы Inside the NBA Эрни Джонсон заявил, что останется на телеканале TNT независимо от ситуации с НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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