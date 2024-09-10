Президент ESPN Берк Магнус: «Вся отрасль заинтересована в Чарльзе Баркли. Он настолько уникальный»

Чарльз Баркли стал предметом открытого интереса от конкурентов TNT.

TNT лишится прав на трансляции НБА с сезона-2025/26.

«Если бы Чарльз был доступен, мы бы очень хотели начать переговоры. Мы знаем его уже очень давно. С 2000-х. Считаем, что Чарльз становится важным элементом всего, к чему прикасается. Он был гостем на наших шоу. Мы бы точно начали разговор с ним, если бы он был свободен и если бы успели до Берка Магнуса», – заявил председатель правления NBC Марк Лазарус.

«Мы бы соврали, если бы сказали, что не заинтересованы в услугах Чарльза. Вся отрасль в нем заинтересована. Он настолько уникален. Посмотрим», – прокомментировал позицию ESPN президент Берк Магнус.

Соведущий программы Inside the NBA Эрни Джонсон заявил, что останется на телеканале TNT независимо от ситуации с НБА.