Тайрика Хилла перед матчем с «Джегуарс» задержала полиция. На ресивера надели наручники прямо перед стадионом
Ресивер Тайрик Хилл был задержан полицией по дороге на стадион «Хард Рок», где должен был состояться матч «Майами Долфинс» — «Джексонвилл Джегуарс».
Хилла обвинили в превышении скорости и опасном вождении. В ходе перепалки полицейские надели на футболиста наручники и уложили его на асфальт. Направлявшиеся на стадион болельщики засняли инцидент на видео.
Одноклубники Калеис Кэмпбелл и Джонну Смит пытались помочь Хиллу, что привело к задержанию первого.
Хилл принял участие в матче и помог команде одержать волевую победу со счетом 20:17. Ресивер поймал 7 передач на 130 ярдов и заработал тачдаун.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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