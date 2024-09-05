Джо Маззулла: «Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, хочу видеть эту красную точку»

Джо Маззулла готов к трудностям нового сезона НБА

«Мы можем каждый день работать над нашими фундаментальными навыками, но главным станет то, насколько мы сможем применить все это в тяжелых ситуациях под давлением. Индивидуально и командно. Добиться нужного образа мышления и настроя.

В сезоне нас ждут сложные отрезки, это неизбежно.

Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, между глаз, хочу видеть эту красную точку», – заявил главный тренер «Бостона».

«Селтикс» стали чемпионами прошлого розыгрыша НБА и являются основными фаворитами перед началом нового сезона.