Джо Маззулла: «Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, хочу видеть эту красную точку»
Джо Маззулла готов к трудностям нового сезона НБА
«Мы можем каждый день работать над нашими фундаментальными навыками, но главным станет то, насколько мы сможем применить все это в тяжелых ситуациях под давлением. Индивидуально и командно. Добиться нужного образа мышления и настроя.
В сезоне нас ждут сложные отрезки, это неизбежно.
Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, между глаз, хочу видеть эту красную точку», – заявил главный тренер «Бостона».
«Селтикс» стали чемпионами прошлого розыгрыша НБА и являются основными фаворитами перед началом нового сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Locked On Celtics
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