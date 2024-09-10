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Джей Триано стал первым помощником Майка Брауна в «Сакраменто»

Джей Триано пошел на повышение.

65-летний канадский специалист стал первым помощником Майка Брауна в «Сакраменто».

Триано присоединился к штабу «Кингз» в 2022 году.

Также Джавад Уильямс повышен до должности ассистента и директора по развитию игроков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
logoМайк Браун
logoСакраменто
logoНБА
Джей Триано
Джавад Уильямс
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