Джей Триано стал первым помощником Майка Брауна в «Сакраменто»

Джей Триано пошел на повышение.

65-летний канадский специалист стал первым помощником Майка Брауна в «Сакраменто ».

Триано присоединился к штабу «Кингз» в 2022 году.

Также Джавад Уильямс повышен до должности ассистента и директора по развитию игроков.