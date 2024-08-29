Брэндин Подземски: «Руководство хочет, чтобы я бросал 8-10 трехочковых за игру. Так мне сказали»

Брэндин Подземски – в долгосрочных планах «Голден Стэйт».

«Большое внимание уделяется объему моих трехочковых. Не знаю, сколько я исполнял (3,2 попытки), но у меня был довольно хороший процент (38,5%). Просто недостаточно попыток.

Руководство хочет, чтобы я бросал 8-10 трехочковых за игру. Так мне сказали. В разных видах. С получения, после заслонов, с «хэндоффов».

Думаю, что смогу добраться до этой цифры. В прошлом сезоне мы просматривали записи после каждого матча, и пропущенные возможности для дальних бросков были в каждом. 2-4 момента, которые я упустил. Таким образом, я уже мог делать около 5-7 бросков.

Теперь, когда ушли Клэй Томпсон и Крис Пол , кому-то придется взять мяч в руки. Думаю, что я на это способен. Это поможет мне с количеством бросков», – порассуждал 21-летний защитник.

В первом сезоне за «Уорриорз» Подземски совершал 8,1 броска с игры в среднем за матч.